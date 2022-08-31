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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Миронов заявил, что Горбачев дал надежду на перемены, но они оказались нереализуемыми

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Михаил Горбачев дал советскому народу надежду на перемены, но реализовать их в итоге не получилось, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.

"Для советского народа Горбачев стал глотком необходимого свежего воздуха и надеждой на колоссальные перемены. Гласность и перестройка стали всемирно известными словами, не требующими перевода", - сказал Миронов журналистам.

Однако, "все обернулось иначе: мы потеряли замечательную страну, вместо общечеловеческих прав пришёл хаос, беспредельное право сильного, безработица и нищета миллионов граждан в России", добавил политик.

"Заявления и надежды Горбачёва стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений России сегодня", - считает Миронов.

Горбачев скончался 30 августа в Центральной клинической больнице (ЦКБ) на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Михаил Горбачев Справедливая Россия Сергей Миронов
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