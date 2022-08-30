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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Один лесной пожар остался непотушенным в Рязанской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Рязанской области зафиксирована лишь одна активная точка возгорания лесного пожара - в районе деревни Култуки, сообщил врио главы региона Павел Малков во вторник на заседании областного правительства.

"В настоящий момент остался один непотушенный очаг лесных пожаров. Сейчас там работают более 120 человек и более 20 единиц техники", - сказал он.

Врио губернатора пояснил, что очаг в минувший понедельник раздул сильный ветер, огонь перекинулся в сторону деревни Култуки. Однако благодаря оперативной реакции населенный пункт защитили. Ликвидация этого очага продолжается.

Малков подчеркнул, что все структуры работают слаженно и эффективно. Однако вся ситуация в целом "подсветила" проблемные точки.

"В следующем году необходимо тщательно подготовиться и не допустить повторения таких пожаров", - добавил врио главы региона.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные Авиалесоохраны, по состоянию на вторник площадь действующих природных пожаров в Рязанской области составила 22121 га, за сутки увеличившись на 2039 га.

В регионе из-за природных пожаров продолжает действовать режим ЧС.

Рязанская область
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