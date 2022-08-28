Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В кабмине РФ заявили, что распространение пожаров в Рязанской области остановлено

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Населённые пункты Рязанской области, где продолжаются лесные пожары, находятся в безопасности, они под постоянным наблюдением, заявляют в правительстве РФ.

Отмечается, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент.

"Это связано с продолжающимися работами по встречному отжигу, что влечёт за собой увеличение общей площади, пройденной огнём. Также влияние оказывает то обстоятельство, что тление происходит в основном на болотистой местности. Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники", - информирует сайт кабмина.

"Основное направление работы в рамках ликвидации лесных пожаров в Рязанской области - борьба с задымлениями. Об этом говорилось на очередном заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, которое провёл заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства России Димитрий Григоренко", - информирует сайт кабмина.

В Нижегородской области и Республике Марий Эл лесные пожары остаются под контролем. Они локализованы, открытого горения нет. Продолжаются работы по борьбе с задымлением и ликвидации последствий пожаров, отмечают в правительстве РФ.

Рязанская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупный лесной пожар в Ростовской области потушен

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных части пользователей

В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 300 га

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели 46,9 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заболели 46,9 тыс. человек

Что произошло за день: суббота, 27 августа

Григоренко сообщил о локализации лесных пожаров в Рязанской области

Григоренко сообщил о локализации лесных пожаров в Рязанской области

Путин подписал указ о соцвыплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

Путин подписал указ о соцвыплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

Лесные пожары в Рязанской области прошли более 19,5 тыс. га

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 47 тысяч человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });