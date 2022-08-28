В кабмине РФ заявили, что распространение пожаров в Рязанской области остановлено

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Населённые пункты Рязанской области, где продолжаются лесные пожары, находятся в безопасности, они под постоянным наблюдением, заявляют в правительстве РФ.

Отмечается, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент.

"Это связано с продолжающимися работами по встречному отжигу, что влечёт за собой увеличение общей площади, пройденной огнём. Также влияние оказывает то обстоятельство, что тление происходит в основном на болотистой местности. Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники", - информирует сайт кабмина.

"Основное направление работы в рамках ликвидации лесных пожаров в Рязанской области - борьба с задымлениями. Об этом говорилось на очередном заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, которое провёл заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства России Димитрий Григоренко", - информирует сайт кабмина.

В Нижегородской области и Республике Марий Эл лесные пожары остаются под контролем. Они локализованы, открытого горения нет. Продолжаются работы по борьбе с задымлением и ликвидации последствий пожаров, отмечают в правительстве РФ.