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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Рослесхоз сообщил о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Все лесные пожары в Дальневосточном федеральном округе потушены, сообщила в воскресенье пресс-служба Рослесхоза.

"Сегодня в Якутии ликвидирован последний крупный лесной пожар (...) В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания. В годовом сравнении площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 3,8 раза ниже (2021 год - 8,6 млн га, 2022 год - 2,27 млн га)", - говорится в сообщении федерального агентства лесного хозяйства.

Как добавили в Рослесхозе, также два лесных пожара продолжают тушить на территории Сибирского федерального округа, в республике Тыва и Красноярском крае.

"С начала лесопожарного сезона 2022 года и на сегодняшний день площадь лесных пожаров в России ниже в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2021 год - 9,5 млн га, 2022 год - 3,3 млн га). Этого удалось добиться благодаря увеличению часов авиапатрулирования и протяженности наземных маршрутов контроля лесов, увеличению штата лесных пожарных и обновлению парка спецтехники", - приводит пресс-служба слова главы Рослесхоза Ивана Советникова.

Дальний Восток Рослесхоз
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