Роспотребнадзор ограничил гаджеты в школах еще в 2021 году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Санитарные правила и нормы (СанПиН) с требованиями ограничить применение мобильных телефонов во время учебы, были приняты еще в 2021 году, сейчас речи о введении с сентября 2022 года новых ограничений не идет, объяснили в Роспотребнадзоре.

Так ведомство ответило на многочисленные запросы, которые стали поступать после слов министра просвещения Сергея Кравцова о том, что в школе будет запрещено на уроках использовать мобильники.

Ограничение связано с тем, что гаджеты с маленьким экраном приводят к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях это может спровоцировать нарушение осанки, продолжили в Роспотребнадзоре

"Дополнительно отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается", - подчеркнули в ведомстве.

Кравцов 31 августа сообщил, что новые санитарные правила не разрешают школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках, использовать их можно только на переменах. Он пояснил, что такие правила введены, "чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий". Днем ранее запретить мобильники на уроках предложил помощник президента Владимир Мединский.