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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новые санитарные правила не разрешают школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках, использовать их можно только на переменах.

"В соответствии с новыми санитарными правилами, мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках, использовать не допускается", - сказал Кравцов в среду, выступая на IX Общероссийском родительском собрании.

Он пояснил, что такие правила введены, "чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий".

"Если какие-то чрезвычайные ситуации, то родителям позвонят, скажут. На перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках, в соответствии с новыми правилами использовать мобильный телефон не допускается", - добавил министр.

Накануне помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский на московском педсовете предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий.

Сергей Кравцов Минпросвещения
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