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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Минфин Казахстана не ждет дополнительных расходов на переименование столицы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Переименование столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану не повлечет дополнительных расходов, смена вывесок на зданиях органов власти и замена названий на бланках пройдут за счет уже выделенных средств, сообщили в Министерстве финансов республики.

"Переименование столицы для центральных государственных органов предполагает затраты на замену вывесок на зданиях, которые возможно осуществить за счет и в пределах средств, ежегодно выделяемых на содержание государственных органов", - объяснила через пресс-службу директор департамента бюджета государственных органов Минфина Светлана Кучерова.

Она добавила, что расходы на допечатывание бланков не будут существенными, поскольку в госорганах уже введен электронный документооборот. "Данные расходы также возможно осуществить в пределах средств. Внесение изменений в нормативные правовые документы, где указывается наименование столицы, дополнительных расходов также не предполагает", - отметила она.

Столица Казахстана Астана в марте 2019 года была переименована в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева по предложению президента Касым-Жомарта Токаева.

После беспорядков начала января 2022 года в Казахстане были приняты законы и поправки к Конституции, значительно ограничившие полномочия Назарбаева. Тем не менее, еще в мае 2022 года Токаев объявил выговор казахстанскому дипломату, который публично предложил вернуть столице название Астана.

Осенью группа депутатов предложила включить в новый пакет поправок к Конституции возвращение столице республики название Астана. 13 сентября стало известно, что Токаев одобрил это предложение, и поправку включили в рассматриваемый законопроект. При этом президент высказался против переименования других объектов, названных в честь Назарбаева, поскольку "считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы".

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нур-Султан Астана Нурсултан Назарбаев Минфин Светлана Кучерова
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