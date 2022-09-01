Токаев считает, что дети Казахстана хорошо должны знать и русский, и казахский

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что дети страны должны одинаково хорошо владеть и казахским, и русским языками. Он заявил об этом в послании к народу республики.

"В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно - мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Министерство просвещения "должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов".

"Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания - наша сила", - убежден Токаев.

С только начавшегося учебного года в Казахстане отменили в первых классах изучение русского и английского языков. Раньше первоклассники сразу начинали учить казахский, русский и английский. Теперь русский язык в школьной программе будет вводиться со второго класса, английский - с третьего. В школах с обучением на русском языке русский язык останется с первого класса. Зимой 2021 года сообщалось о планах ввести в русских школах Байконура казахский язык и казахскую литературу.

Осенью и летом 2021 года СМИ и соцсети сообщали о появлении в Казахстане так называемых "языковых патрулей", которые в общественных местах требовали, чтобы окружающие говорили на казахском языке. В апреле 2021 года Токаев назвал деятельность этих патрулей "провокациями, направленными на подрыв национального единства Казахстана", предостерег от политических игр с языками, но напомнил, что государственным языком в стране является казахский и его статус нужно укреплять не в ущерб другим языкам.