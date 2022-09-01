В ЕГРЮЛ зарегистрирован нефтеюганский филиал СП "Газпром нефти" и Shell по Салыму

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Нефтеюганский филиал нидерландской компании Salym Petroleum Development N.V. (совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell по разработке Салымской группы нефтяных месторождений) по решению суда преобразован в российское ООО "Салым Петролеум Девелопмент".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Салым Девелопмент" зарегистрировано 1 сентября Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Новая компания с уставным капиталом 8,664 млн рублей зарегистрирована в поселке Салым. Единоличным исполнительным органом утвержден действующий гендиректор нефтеюганского филиала SPD Денис Парамошин.

В разделе FAQ на сайте Shell появилось сообщение, что компания продолжает работу над выходом из Salym Petroleum Development N.V. и перестала покупать нефть, которая добывается на проекте.

22 августа Арбитражный суд Московской области по иску "дочки" "Газпром нефти" "ГПН - Салымские проекты" принял решение о переводе в российскую юрисдикцию зарегистрированного в Нидерландах СП Salym Petroleum Development N.V. (SPD). Суд постановил для продолжения деятельности компании преобразовать ее российский филиал в ООО "Салым Девелопмент", совладельцами которого в равных долях станут действующие акционеры SPD - ООО "ГПН - Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V.

Ранее суд частично удовлетворил просьбу истца о принятии обеспечительных мер по заявлению. В частности, он запретил Shell Salym проводить операции с акциями SPD и выходить из состава акционеров SPD, расторгать договоры SPD, совершать сделки по имуществу без согласия "ГПН - Салымские проекты", а также запретил иные действия, направленные на прекращение деятельности SPD.

"Салым Петролеум Девелопмент" - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефти" и Shell. СП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной ко*миссией по запасам РФ, составляют 140 млн тонн.

Shell в феврале заявила о выходе из российских проектов. В июльском отчете компания сообщила, что отстранилась от управления СП с "Газпром нефтью", вывела своих сотрудников из совета директоров, обнулила стоимость этого актива и допускает потерю его лицензий. Все представители компании отозваны с работы на "Салыме". При этом Shell ведет работу над соглашением, которое бы позволило выйти из СП в соответствии с правовыми основами.