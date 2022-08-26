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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

СП "Газпром нефти" и Shell "Салыму" разрешили построить нефтегазосборные трубопроводы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на работы СП "Газпром нефти и Shell - "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." (SPD) и по развитию нефтегазосбрной трубопроводной системы Западно-Салымского и Ваделыпского нефтяных месторождений в 2023 году.

Проект предполагает строительство и реконструкцию нефтегазосборных трубопроводов, которые будут доставлять сырье от скважин к установке подготовки нефти Западно-Салымского месторождения, а также установку высоконапорных водоводов для поддержания пластового давления на кустовых площадках.

Генпроектировщик объекта - Югорский проектный институт.

Реализация проекта по развитию промысловых трубопроводов Западно-Салымского и Ваделыпского месторождений началась в 2020 году. Сообщалось, что "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." планирует проложить три нефтегазопровода общей протяженностью 32 км, волоконно-оптовые линии связи, а также протянуть воздушные линии электропередачи на 6кВ.

В конце февраля Shell заявила о намерении выйти из российских активов, в том числе из СП с "Газпром нефтью". В июльском отчете англо-голландская компания сообщила, что вывела своих представителей из совета директоров Салыма и обнулила стоимость актива. В июле суд по запросу "Газпром нефти" ограничил часть прав Shell на операции с акциями и имуществом SPD, а также запретил ей выходить из состава акционеров проекта. Позже суд постановил преобразовать российский филиал SPD в ООО "Салым Девелопмент", совладельцами которого в равных долях станут действующие акционеры SPD - ООО "ГПН - Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V.

Shell Газпром нефть Салым девелопмент Югорский проектный институт Главгосэкспертиза
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