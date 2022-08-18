"Газпром нефть" попросила суд перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию

Компания также просит приостановить ряд прав Shell в Salym Petroleum Development

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 22 августа продолжит рассмотрение иска дочернего предприятия "Газпром нефти" - "ГПН - Салымские проекты" - о переводе в российскую юрисдикцию совместного предприятия с Shell - Salym Petroleum Development N.V. (SPD, ПАО "Салым Петролеум Девелопмент НВ.", Нидерланды).

Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"ГПН-Салымские проекты" подала иск "о преобразовании филиала иностранного юридического лица в хозяйственное общество и приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора, с участием иностранного лица Salym Petroleum Development N.V.". Истец просит суд преобразовать SPD в ООО "Салым Девелопмент" (с регистрацией в поселке Салым), с сохранением долей в 50% - ООО "ГПН - Салымские проекты", 50% - Shell Salym Development B.V.

При этом истец просит приостановить до 31 декабря 2023 года ряд прав Shell, в частности: право голоса на собрании акционеров, право требования выкупа доли в ООО "Салым Девелопмент", права распоряжения в уставном капитале ООО.

Суд частично удовлетворил просьбу о принятии обеспечительных мер по иску. В частности, он запретил Shell Salym проводить операции с акциями SPD и выходить из состава акционеров SPD, запретил расторгать договоры SPD, запретил совершать сделки по имуществу без согласия "ГПН - Салымские проекты", запретил совершать действия на прекращение деятельности SPD.

В конце июля Shell в отчете сообщила, что отстранилась от управления СП с "Газпром нефтью", вывела своих сотрудников из совета директоров, обнулила стоимость этого актива и допускает потерю его лицензий. Все представители компании отозваны с работы на "Салыме". При этом Shell ведет работу над соглашением, которое бы позволило выйти из СП в соответствии с правовыми основами, говорилось в отчете.

"Салым Петролеум Девелопмент" - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефти" и Shell. СП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам РФ, составляют 140 млн тонн.