Shell приостановила покупку нефти с Салыма

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Shell продолжает работу над выходом из Salym Petroleum Development N.V. (SPD, совместное предприятие c "Газпром нефтью") и перестала покупать нефть, которая добывается на проекте, говорится на сайте компании.

"Мы продолжаем работать над выходом из SPD в соответствии с действующими правовыми требованиями и соглашениями. Мы следим за ситуацией и оцениваем наши юридические возможности в отношении нашей доли в SPD. Shell приостановил покупку нефти с SPD", - говорится в разделе FAQ.

22 августа Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление дочернего предприятия "Газпром нефти" "ГПН - Салымские проекты" о переводе в российскую юрисдикцию зарегистрированного в Нидерландах совместного предприятия с Shell - Salym Petroleum Development N.V. (SPD). Для продолжения работы компании суд постановил преобразовать ее российский филиал в ООО "Салым Девелопмент", совладельцами которого в равных долях станут действующие акционеры SPD - ООО "ГПН - Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V.

Ранее суд частично удовлетворил просьбу истца о принятии обеспечительных мер по заявлению. В частности, он запретил Shell Salym проводить операции с акциями SPD и выходить из состава акционеров SPD, расторгать договоры SPD, совершать сделки по имуществу без согласия "ГПН - Салымские проекты", а также запретил иные действия, направленные на прекращение деятельности SPD.

"Салым Петролеум Девелопмент" - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефти" и Shell. СП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной ко*миссией по запасам РФ, составляют 140 млн тонн.

Shell в феврале объявила, что выйдет из российских СП. В июле компания сообщила, что отстранилась от управления СП с "Газпром нефтью", вывела своих сотрудников из совета директоров, обнулила стоимость этого актива и допускает потерю его лицензий. Все представители компании отозваны с работы на "Салыме". При этом Shell ведет работу над соглашением, которое бы позволило выйти из СП в соответствии с правовыми основами, говорилось в отчете.