В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в субботу состоялась церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, гражданская панихида в Колонном зале Дома союзов продлилась четыре часа.

Среди пришедших проводить политика в последний путь были премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Юрий Борисов, друг семьи, нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, известные политики, актеры, общественные деятели и представители бизнеса.

Среди посетивших церемонию прощания были представители дипломатического корпуса, в частности, послы ФРГ Геза Андреас фон Гайр, Великобритании - Дебора Броннет, США - Джон Салливан.

За время церемонии у гроба прошли тысячи людей разного возраста, среди них довольно много молодых, тех, кто родился после распада СССР. Сцена, где был установлен гроб с телом Горбачева, была заполнена цветами и венками.

После завершения церемонии прощания в сопровождении роты почетного караула гроб вынесли из Дома союзов, за ним шли члены семьи бывшего президента СССР. Впереди военнослужащие роты почетного караула вынесли награды Горбачева и венки. Портрет политика нес Муратов. Под траурную музыку в исполнении военного оркестра гроб погрузили в автомобиль. Люди, собравшиеся напротив Дома союзов, сопровождали отъезд автомобиля аплодисментами и возгласами "Спасибо!"

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни, его похоронят на Новодевичьем кладбище.