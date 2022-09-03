Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева состоялись в субботу на Новодевичьем кладбище.

По прибытии на кладбище гроб с телом Горбачева пронесли на постамент сквозь строй почетного караула, священник провел панихиду по усопшему. Затем почетный караул перенес гроб к месту захоронения, где рядом покоится супруга экс-президента СССР Раиса Горбачева. Гроб опустили в могилу под звуки государственного гимна и оружейного салюта.

Ранее в Москве состоялась церемония прощания с Горбачевым, гражданская панихида в Колонном зале Дома союзов продлилась четыре часа.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.