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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева состоялись в субботу на Новодевичьем кладбище.

По прибытии на кладбище гроб с телом Горбачева пронесли на постамент сквозь строй почетного караула, священник провел панихиду по усопшему. Затем почетный караул перенес гроб к месту захоронения, где рядом покоится супруга экс-президента СССР Раиса Горбачева. Гроб опустили в могилу под звуки государственного гимна и оружейного салюта.

Ранее в Москве состоялась церемония прощания с Горбачевым, гражданская панихида в Колонном зале Дома союзов продлилась четыре часа.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощание с Михаилом Горбачевым

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У гроба размещен большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставлены государственные награды Горбачева, дежурит рота почетного караулаУ входа выстроилась огромная очередь, сотни людей друг за другом проходят в зал с цветамиВ зале множество венков с траурными лентамиПроводить бывшего президента СССР в последний путь приходят известные политики, журналисты, актеры и общественные деятелиПевица Алла Пугачева простилась с бывшим президентом СССРНачавшаяся в 10:00 церемония прощания с Горбачевым длится более 4 часов, люди продолжают идти в Дом союзовПослы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым. На фото: посол США в РФ Джон Салливан.Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (справа) на церемонии прощанияПосле окончания церемонии Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
У гроба размещен большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставлены государственные награды Горбачева, дежурит рота почетного караула
Михаил Горбачев
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