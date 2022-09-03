Послы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Послы ряда зарубежных стран приехали субботу в Дом союзов, где в Колонном зале проходит церемония прощания с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Представители дипломатического корпуса стали съезжаться примерно с 11:30, когда приехали послы Греции, Финляндии и Чехии. Ближе к полудню прибыли послы ФРГ Геза Андреас фон Гайр, Великобритании Дебора Броннет, США Джон Салливан. Главы дипмиссий заходили в зал с букетами цветов, преимущественно темно-красными розами.

Ранее сообщалось, что с Горбачевым простился премьер Венгрии Виктор Орбан.

Начавшаяся в 10:00 церемония прощания с Горбачевым длится более 2,5 часов, люди продолжают идти в Дом союзов.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни, его похоронят на Новодевичьем кладбище.