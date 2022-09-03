Премьер Венгрии приехал проститься с Горбачевым

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Дом союзов, где в субботу проходит прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Его кортеж подъехал к центральному входу здания, Орбан быстро вошел внутрь.

Позже стало известно, что премьер Венгрии пробыл внутри здания порядка 10 минут. Он вместе с членами делегации своей страны с белыми розами в руках вошли в зал, подошли к сидевшим у гроба дочери и внучкам Горбачева, выразили им соболезнования. Затем они возложили цветы и постояли у гроба, после чего покинули зал.

Церемония прощания с Горбачевым началась в Колонном зале Дома союзов в 10:00.

Европейские СМИ ранее сообщили о планах Орбан прибыть в российскую столицу, чтобы проститься с экс-президентом СССР. По их информации, личных встреч у Орбана в Москве не запланировано.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни, его похоронят на Новодевичьем кладбище.