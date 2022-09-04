Что произошло за день: воскресенье, 4 сентября

Посол США в России покинул Москву, российские военные сообщили о попытке Украины атаковать ЗАЭС беспилотниками, в России - 48 тысяч новых случаев COVID-19

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою миссию. В воскресенье он покинул Москву. До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

- Военные РФ заявили о попытке армии Украины атаковать ЗАЭС восемью беспилотниками. Аппараты были блокированы, после чего был проведен принудительный сброс гранат в безлюдных местах более чем в полутора километрах от периметра безопасности станции.

- В Минобороны РФ назвали провокацией попытку Киева без согласования провезти журналистов с кортежем МАГАТЭ. Там отметили, что в согласованных списках не было украинских или иных журналистов, которые должны были сопровождать 1 сентября кортеж экспертов МАГАТЭ, и по протоколу посторонних лиц не пропускали.

- Спецкорр "Интерфакса" Вячеслав Терехов поговорил о Михаиле Горбачеве с людьми, работавшими с ним последние тридцать лет. Воспоминаниями о первом президенте СССР поделились Павел Палажченко, Карен Карагезьян и Владимир Поляков.

- В России зарегистрировали 48 042 случая COVID-19.

- ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ со счетом 1:0. "Ахмат" в меньшинстве обыграл "Локомотив", результат матча в Москве - 2:1 в пользу гостей.