Военные РФ заявили о попытке армии Украины атаковать ЗАЭС беспилотниками

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что отражена попытка армии Украины атаковать территорию Запорожской АЭС при помощи восьми беспилотников, радиационная обстановка на станции в норме.

"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", - сказал на брифинге в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ (вооруженные силы Украины) применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

Минобороны РФ сообщало, что ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.