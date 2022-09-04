Военные РФ назвали провокацией попытку Киева без согласования провезти журналистов с кортежем МАГАТЭ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России в воскресенье отвергло заявление Киева о том, что группу журналистов не пустили на Запорожскую АЭС в день приезда миссии МАГАТЭ.

Минобороны РФ в своем заявлении назвало провокацией властей Украины попытку присоединить к кортежу МАГАТЭ, который ехал 1 сентября на ЗАЭС, автомобили с украинскими и западными журналистами без дополнительного согласования.

"В этих целях, как подтвердилось 2 сентября из публичного заявления В.Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Попытка данной провокации предпринималась Киевом вопреки сценарию работы миссии, документально согласованному секретариатом МАГАТЭ и департаментом охраны и безопасности ООН", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"В соответствии с детально проработанными и согласованными документами, пропуск на подконтрольную российской стороне территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России департаментом охраны и безопасности ООН", - сообщило российское военное ведомство.

"Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет", - отмечается в заявлении.

"С учетом данного факта, в целях исполнения протокола безопасности работы миссии, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", - сообщило Минобороны РФ.

"Вместе с тем, по просьбе секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран", - заявили в Минобороны РФ.

1 сентября Минобороны РФ заявило, что в район Запорожской АЭС пытались попасть несколько групп украинских диверсантов, для их уничтожения применили вертолеты.