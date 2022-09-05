Трое выживших на Ключевском вулкане альпинистов вышли на связь

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Туристы, застрявшие на Ключевском вулкане на высоте 3300 метров, вышли на связь с родственниками и сообщили, что живы и здоровы, сообщает краевое госучреждение "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" (КГКУ "ЦОД") в понедельник.

К двоим находившимся на этой отметке альпинистам присоединился третий, спустившийся с высоты 4158 м. Все трое ожидают спасателей в домике вулканологов, где имеется продовольствие и газ.

На высоте 4158 м остается еще один человек, о его судьбе, по данным ведомства, пока ничего неизвестно.

"К настоящему моменту имеется информация о восьмерых погибших", - сказано в сообщении.

На помощь альпинистам по склону Ключевского поднимаются две группы спасателей, их цель - добраться до отметки 3300 м к домику вулканологов. Первая группа в составе восьми человек, которую в понедельник доставила на вулкан авиация, планирует добраться до цели к полуночи по камчатскому времени. Второй, наземной группе, в составе которой девять спасателей, на это потребуется не менее двух суток, так как они стартовали от подножия вулкана.

Поисково-спасательную операцию осложняют несколько факторов. На Ключевском вулкане - непогода: сила ветра на высотах достигает 15 м/с, идет снег. Кроме того, на склонах вулкана ветер поднимает пепловые облака, идут камнепады, а на пути спасателей - ледовые поля, передвигаться по которым возможно только в "кошках" и используя ледорубы.

Между тем, по прогнозу синоптиков, во вторник к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон, который испортит погоду в нескольких районах, в том числе и в Усть-Камчатском, где находится Ключевской вулкан. Синоптики прогнозируют дождь, на высотах - мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Трагедия с туристами

С 30 августа группа из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России в составе 10 туристов и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. В субботу 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в лагере на этой высоте.

3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты шесть человек погибли. На место трагедии поднялся его коллега, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек из группы, добравшейся выше.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".