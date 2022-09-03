Туристы погибли при восхождении на вулкан на Камчатке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Несколько туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке.

В экстренных службах в субботу сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, погибли три человека, четверым требовалась медпомощь. "Туристическая группа состояла из 12 человек", - сказал собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе правительства региона сообщили, что, как предварительно установлено, погибли пятеро туристов, еще два человека пострадали.

"На Камчатке к Ключевскому вулкану, на котором, по предварительным данным, полученным от гида, погибли пять приезжих туристов, еще один путешественник находится без сознания, и пострадал один гид, был направлен вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту", - говорится в сообщении.

Вертолет уже прибыл на место. Задача находящихся на его борту специалистов - эвакуация пострадавших. Сейчас в связи с тем, что спасатели должны пройти акклиматизацию, они остались на ночевку на высоте 3,3 тыс. метров. На высоту, где произошла трагедия, они выдвинутся, ориентировочно, в 6 утра 4 сентября.

О гибели людей стало известно в субботу, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая совершала восхождение. Он рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибли туристы, а один из гидов сломал ногу. Еще один человек находится без сознания.

Обстоятельства трагедии

По имеющимся данным, 30 августа на вулкан выдвинулась группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек. Большинство из них приехали из других регионов страны, в том числе и гиды. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Группа зарегистрирована по всем требованиям МЧС. По оперативным данным, накануне девять из двенадцати человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в лагере.

Связь с группой на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида. Подробности происшествия выясняются. Тем временем, туристам, которые сейчас находятся на высоте, рекомендовано спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения.

После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших.

По данным прокуратуры региона, которая начала проверку по факту случившегося, в составе тургруппы были жители Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области. Надзорное ведомство проверит организацию и проведение тура.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - 4,8 тыс. метров.