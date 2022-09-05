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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Спасатели высадились на склоне Ключевского вулкана, где помощи ждут четыре человека

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вертолету Ми-8 МЧС России со спасателями на борту в понедельник днем удалось приземлиться на склон Ключевского вулкана, где при восхождении погибли восемь человек, а четверо выживших дожидаются помощи, сообщает краевое госучреждение "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" (КГКУ "ЦОД").

"Вертолет доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина", - говорится в сообщении.

Это была четвертая попытка высадиться на склоне вулкана на высоте, с которой можно начать восхождение к месту трагедии. Спасатели со скалолазным снаряжением уже начали восхождение, их оптимальная цель - добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра.

"Между тем, исход поисково-спасательной операции зависит от различных факторов: погодные условия (сила ветра, осадки, облачность), наличие пепловых облаков на склонах, таяние ледников, сход селевых потоков и камнепады", - отмечается в сообщении.

Поисково-спасательная операция осложняется ветром, порывы которого на высотах достигают 15-20 метров в секунду, кроме того, усиливается облачность

На склоне Ключевского на высоте 1400 метров находится еще одна группировка спасателей - 24 человека. Они разбили на склоне базовый лагерь. Это сделано на случай, если в дальнейшем вертолет не сможет по каким-либо причинам забрать спасателей и пострадавших, и им потребуется помощь.

С 30 августа группа туристов, прибывших из нескольких регионов России в составе десяти человек и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка. В субботу девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3 300 метров, а остальные остались в лагере. 3 сентября на высоте более 4 тыс. метров при падении с высоты шесть человек погибли. На место трагедии поднялся гид, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек группы, добравшейся выше. Сейчас гид с выжившим коллегой дожидаются помощи на высоте более 4 100 м, а двое туристов - в домике вулканологов на высоте 3 300 м.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимировской областей.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4,8 тыс. метров. Это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.

Камчатка Ключевской
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