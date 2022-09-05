Песков отметил, что проблемы с поставками газа в Европу продлятся до снятия санкций

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы с поставками газа по "Северному потоку" будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", - сказал он журналистам.

Он пояснил, что "остался рабочим один агрегат, и тот дает сбои, и там совершаются поломки, и это приводит к остановке прокачки".

"Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят абсолютную сумятицу, юридическую, практическую в то, что связано с техобслуживанием всех узлов и агрегатов, то сейчас пока можно надеяться на этот единственный агрегат, что как-то удастся его привести в порядок", - продолжил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что из-за санкций вся работа трубопровода "держится на одном агрегате, который нуждается в серьезном обслуживании".

У Пескова поинтересовались, можно ли говорить, что вопрос прокачки газа по "Северному потоку" полностью зависит от санкций и поставки возобновятся, если эти санкции будут сняты или смягчены.

"Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать эти юридические гарантии и так далее, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", - отреагировал представитель Кремля.