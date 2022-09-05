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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

Власти РФ не ждут улучшения отношений с Британией после избрания там нового премьера

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Великобританией в ближайшей перспективе с учетом того, что претенденты на пост премьер-министра этой страны соревновались в антироссийской риторике.

"В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно, но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание, что претенденты на должность будущего премьер-министра Великобритании, очевидно, соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны и так далее", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, ожидает ли Россия изменений в отношениях с Великобританией, где в понедельник станет известно имя нового премьер-министра.

Песков продолжил: "Поэтому не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное".

Отвечая на уточняющий вопрос, направит ли президент РФ в этот раз телеграмму поздравления новому премьер-министру Великобритании, он сказал: "Давайте дождемся, посмотрим, кто станет премьер-министром".

Дмитрий Песков Великобритания
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