Обморок телеведущей прервал дебаты кандидатов в премьеры Великобритании

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вторые дебаты между кандидатами на пост лидера консерваторов и, следовательно, премьер-министра Великобритании - главой МИД Лиз Трасс и бывшим министром финансов Риши Сунаком прервались, потому что телеведущая Кейт Маккэнн упала в обморок.

Дебаты организовали TalkTV и The Sun. Ведущий TalkTV Ян Коллинз затем сообщил, что со всеми участниками съемок уже все в порядке.

Ведущая упала, когда Трасс отвечала на вопрос о том, хватит ли ей сил и поддержки избирателей противостоять России на мировой арене. Пока министр говорила, что важно, не откладывая это на потом, уже сейчас занимать твердую позицию, послышался грохот. Трасс приложила руки к лицу и воскликнула: "О боже!", - и затем пошла в сторону ведущей. После этого трансляция дебатов прекратилась.

Ранее, отвечая на тот же вопрос, Сунак заявил о готовности противостоять России, напомнив о своих предыдущих достижениях: введении санкций и увеличении финансирования вооруженных сил Великобритании.

До этого политики обсуждали экономические вопросы и вопросы здравоохранения. Они в очередной раз поспорили о повышении налогов. Трасс заявила, что повышать налоги для простых людей "аморально", на что Сунак заявил, что "аморальным" было бы передавать "нашим детям и внукам" счета, с которыми "мы не можем разобраться сейчас". Бывший глава Минфина заявил, что планирует повысить налоги для крупных компаний, отметив, что Трасс планирует их понижение. Глава МИД назвала это неверной интерпретацией ее слов.

Премьер-министр Борис Джонсон 8 июля согласился уйти в отставку после выборов нового лидера тори. В борьбе за лидерство участвовали сначала восемь кандидатов, сейчас их осталось только двое. Члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).