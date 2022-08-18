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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

Опрос показал, что Трасс может получить 66% голосов в борьбе за пост премьера Британии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс может с серьезным отрывом победить экс-главу Минфина Риши Сунака в борьбе за пост лидера Консервативной партии и, следовательно, кресло премьер-министра страны, сообщает Sky News со ссылкой на опрос YouGov.

Согласно опросу YouGov, Трасс может получить по итогам голосования 66% голосов, а Сунак - лишь 34%.

По данным Sky News, примерно 57% представителей тори заявили, что уже проголосовали, а около 38% сообщили, что еще нет, но собираются сделать это. Среди проголосовавших тори порядка 68% заявили, что поддержали Трасс, а 31% - что Сунака.

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Среди тех, кто еще не голосовал, около 44% собираются отдать голос за Трасс, а 29% - за Сунака, и 26% заявили, что пока не решили, за кого проголосуют.

При этом, если бы Борис Джонсон участвовал в гонке наряду с Трасс и Сунаком, то не менее 44% респондентов заявили, что поддержали бы его кандидатуру, а 24% и 23% поддержали бы Трасс и Сунака, соответственно.

Опрос проводился среди более 1 тыс. членов партии консерваторов с 12 по 17 августа.

Как сообщалось, гонку за пост лидера Консервативной партии Великобритании продолжают Сунак и Трасс, остальные претенденты выбыли из борьбы.

Согласно установленным процедурам, 4 августа началось голосование рядовых членов правящей партии, а 5 сентября будет объявлено имя нового лидера находящихся у власти в Великобритании консерваторов.

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Великобритания Лиз Трасс Риши Сунак
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