Кандидат на пост британского премьера Трасс сделает ставку на антироссийскую риторику

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава британского МИД Лиз Трасс, баллотирующаяся на пост премьер-министра Великобритании, рассчитывает одержать победу над своим соперником - бывшим министром финансов Риши Сунаком, обвинив его в мягкости по отношению к России и Китаю, пишет The Sunday Telegraph.

Трасс считает, что сильной стороной ее позиции являются обещания, касающиеся укрепления национальной безопасности, отмечает издание.

Союзник Трасс заявил изданию, что она могла бы сыграть "ведущую" роль для Великобритании на мировой арене. Ожидается, что в ходе предстоящих выборов Трасс также подчеркнет свой богатый министерский опыт.

Лагерь Трасс обвиняет бывшего главу Мифина в чрезмерной осторожности в вопросе санкций против России. Они также утверждают, что Сунак настаивает на расширении торговли с Китаем.

"Что касается банковских санкций против России, казначейство при Риши неохотно действовало так быстро, как хотели Борис (Джонсон, британский премьер - ИФ) и Лиз (Трасс - ИФ)", - говорится в публикации. В вину Сунаку сторонниками Трасс вменяется, в частности, то, что "казначейство было очень отсталым, когда дело дошло до запрета российским банкам пользоваться системой SWIFT".

В то же время, сторонники Трасс обеспокоены тем, что Сунак лучше работает в средствах массовой информации и может показаться более похожим на государственного деятеля, и хотят нанести ответный удар, заявив, что Трасс будет "готова с первого дня" противостоять угрозам со стороны Китая и России, пишет газета.

Как сообщалось, в гонке за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьера страны, по итогам финального раунда выборов остались экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, остальные претенденты выбыли из борьбы.