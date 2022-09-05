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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Путин прибыл во Владивосток

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по завершении поездки на Камчатку прибыл во Владивосток, где во вторник будет наблюдать за учениями "Восток-2022", а в среду примет участие в работе Восточного экономического форума.

Кроме того, в программе президента - заседание президиума Госсовета, посвященное развитию туризма в РФ, знакомство с результатами развития Дальнего Востока, встреча с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

В среду, 7 сентября, помимо участия в пленарном заседании форума Путин проведет ряд международных встреч, в частности, с представителями высшего руководства Армении, Китая, Мьянмы и Монголии.

Как ранее сообщила программа "Москва.Кремль.Путин", на пленарном заседании ожидаются новые заявления президента по Украине.

Владимир Путин ВЭФ Владивосток
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