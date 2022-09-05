Путин прибыл на Камчатку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на Камчатку.

Как сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на Камчатке у Путина будет целый рабочий день.

Свое пребывание в крае президент начнет с посещения одноименного Соколиного центра (Центр по развитию хищных пернатых "Камчатка").

Затем Путин встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" и проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

В программе президента также встреча с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

С Камчатки Путин отправится во Владивосток, где во вторник, 6 сентября, будет наблюдать за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Восток-2022".

На следующий день, в среду, президент начнет работу на Восточном экономическом форуме, где выступит на пленарном заседании и проведет ряд международных встреч.