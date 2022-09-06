Спасатели добрались до выживших туристов на Ключевском вулкане на Камчатке

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели, идущие на помощь выжившим на Ключевском вулкане туристам, поднялись до отметки 3300 метров, где их дожидаются люди, сообщил "Интерфаксу" во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Спасатели дошли до высоты три тысячи триста метров, и будут заниматься спасением оставшихся в живых и эвакуацией тел погибших туристов", - сказал глава региона.

С 30 августа группа из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России в составе 10 туристов и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. В субботу 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли еще трое человек из группы выше. В понедельник один из гидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид - девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по данным СКР, умер и он.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

В домике вулканологов помощи ждали три выживших скалолаза.

По факту трагедии следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек" и "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота - 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.