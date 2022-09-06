Спасатели сообщили, что один из выживших на Ключевском вулкане на Камчатке обморожен

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели, которые добрались до выживших на Ключевском вулкане на высоте 3300 метров скалолазов, осмотрели их и выяснили, что обморожения только у одного, остальные здоровы, сообщает во вторник краевое госучреждение "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" (КГКУ "ЦОД").

"По предварительной информации, у гида, который спустился с высоты 4158 м, обморожение ног и рук, остальные в порядке", - говорится в сообщении.

В КГКУ "ЦОД" отметили, что выживших скалолазов эвакуировали вертолетом МЧС.

"Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении.

Планируется, что из Ключей людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

На месте остаются спасатели для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, находящихся на высоте 4158 метров.

С 30 августа группа из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России в составе 10 туристов и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. В субботу 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону.

В течение нескольких дней умерли еще трое человек из группы выше. В понедельник один из гидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид - девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по словам его спустившегося коллеги, когда он уходил, товарищ признаков жизни уже не подавал. До трех выживших скалолазов спасатели добрались во вторник.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

По факту трагедии следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек" и "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота - 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.