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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову
Трансляция оглашения приговора Ивану Сафронову в Мосгорсуде
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют приговор, вынесенный журналисту Ивану Сафронову, но констатировали, что он достаточно жесткий.

"Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "РБК".

В понедельник Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.

Ранее во вторник Песков предположил, что президент Владимир Путин знает о приговоре Ивану Сафронову из сообщений СМИ.

Сафронов признан виновным в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ).

Поскольку материалы дела Сафронова засекречены и процесс в его отношении проходил в закрытом режиме, судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Адвокаты журналиста уже обжаловали приговор.

Хроника 07 июля 2020 года – 06 сентября 2022 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Владимир Путин Дмитрий Песков Иван Сафронов
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