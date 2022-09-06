Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Трансляция оглашения приговора Ивану Сафронову в Мосгорсуде Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют приговор, вынесенный журналисту Ивану Сафронову, но констатировали, что он достаточно жесткий.

"Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "РБК".

В понедельник Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.

Ранее во вторник Песков предположил, что президент Владимир Путин знает о приговоре Ивану Сафронову из сообщений СМИ.

Сафронов признан виновным в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ).

Поскольку материалы дела Сафронова засекречены и процесс в его отношении проходил в закрытом режиме, судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Адвокаты журналиста уже обжаловали приговор.