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Апелляционный суд в конце ноября проверит законность приговора журналисту Сафронову

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции 30 ноября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии за госизмену, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

"Судебное заседание назначено на 30 ноября в 11:00", - проинформировали в суде.

Как ожидается, как и в первой инстанции, процесс пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела засекречены.

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Мосгорсуд 5 сентября 2022 года приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Сафронов был признан виновным в двух эпизодах государственной измены.

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Госизмену Сафронов, по данным следствия, совершал на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

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В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Хроника 07 июля 2020 года – 09 ноября 2022 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов
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