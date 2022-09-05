Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Защита обжаловала приговор Сафронову

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Адвокаты приговоренного к 22 годам по делу о государственной измене журналиста Ивана Сафронова обжаловали приговор.

"Мы сразу же сходили в канцелярию и подали краткую апелляционную жалобу", - сообщил журналистам в понедельник адвокат Даниил Никифоров.

Ранее в понедельник Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.

В РоссииИван Сафронов в последнем слове заявил о своей невиновностиИван Сафронов в последнем слове заявил о своей невиновностиЧитать подробнее

Поскольку материалы дела Сафронова засекречены и процесс в его отношении проходил в закрытом режиме, судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Как сообщалось, в ходе прений сторон 30 августа государственное обвинение попросило суд приговорить Сафронова к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 тыс. руб. и конфискацией денежных средств, которые он, по версии следствия, получил преступным путем.

Сафронов и его защита настаивали на оправдательном приговоре.

Дело рассматривалось коллегией из трех судей под председательством судьи Дмитрия Гордеева.

Сафронов признан виновным в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ). Остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике журналист был задержан и заключен под стражу в июле 2020 года.

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Госизмену Сафронов, по данным следствия, совершал на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которому в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

В РоссииГенпрокуратура направила в суд дело журналиста СафроноваГенпрокуратура направила в суд дело журналиста СафроноваЧитать подробнее

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело. Вместе с тем, по данным защиты Сафронова, Воронин изначально признал вину, однако в суде, на допросе по делу журналиста, заявил, что оговорил последнего.

Хроника 07 июля 2020 года – 05 сентября 2022 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

Для вмешивающихся в выборы РФ иноагентов предлагается установить штрафы до 1 млн руб.

Для вмешивающихся в выборы РФ иноагентов предлагается установить штрафы до 1 млн руб.

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского беспилотника возле ЗАЭС

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 41 тыс. человек

Суд в Москве аннулировал регистрацию "Новой газеты" как СМИ

Суд в Москве аннулировал регистрацию "Новой газеты" как СМИ

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Путин сообщил о росте мировой популяции тигров на 40% за 12 лет

Пандемия коронавируса

Попова не увидела необходимости вводить ограничения из-за COVID-19 в России

До восьми увеличилось число туристов, погибших на камчатском вулкане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });