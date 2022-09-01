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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Финляндия в 10 раз сокращает число выдаваемых виз россиянам

Финляндия в 10 раз сокращает число выдаваемых виз россиянам
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Финляндии с четверга вступает в силу инициатива властей, призванная сократить число выдаваемых шенгенских виз россиянам в 10 раз, сообщает Associated Press.

Так, согласно новым правилам, теперь Финляндия принимает у россиян документы и заявление на получение туристической визы только один раз в неделю и только в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

Вопрос выдачи шенгенских виз россиянам широко обсуждался на протяжении последнего месяца странами ЕС. Представители восточной части блока настаивают на том, чтобы ввести ограничение в виде полного запрета на получение виз россиянами. Однако не все члены ЕС готовы пойти на эту меру.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, однако намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Финляндия
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