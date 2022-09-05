В ЕС заявили, что наличие шенгена не гарантирует россиянам въезд в Европу

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Наличие шенгенской визы не является для россиян гарантией на въезд в страны Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Министры договорились, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы. Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может так случится, что вам откажут", - сказал Боррель на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики, политики безопасности и обороны.

При этом глава европейской дипломатии вновь заявил, что страны ЕС "не могут полностью изолировать россиян от Европы".

На прошлой неделе источник в Европейской комиссии сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время в Европейской комиссии идет работа в отношении дальнейшего порядка выдачи виз в Евросоюз российским гражданам, скоро представят соответствующие предложения. По его словам, эти предложения будут включать "полную приостановку соглашения об облегченном визовом режиме" с Россией.

Источник дал понять, что на данном этапе приводить какие-либо определенные данные по будущим количеству, стоимости, новому порядку и срокам оформления виз для россиян в страны Евросоюза пока еще преждевременно.

На пресс-конференции в Праге после неформального Совета ЕС на уровне глав МИД 31 августа Боррель заявил, что приостановка действия соглашения между Евросоюзом и Россией об облегченном визовом режиме значительно снизит количество виз, выдаваемых гражданам РФ.

Он добавил, что совместный подход ЕС в плане визовой политики "предотвратит потенциальный визовый шопинг со стороны россиян".