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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы, сообщила в четверг пресс-служба Рослесхоза.

"Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы. Начался вывод сил и средств на постоянное место дислокации", - говорится в сообщении федерального агентства.

С 17 августа от жителей Москвы стали поступать жалобы на запах гари и смог. По сообщению МЧС, их причиной стали лесные пожары в Рязанской области. С 22 августа в Рязанской области установлен режим ЧС.

31 августа вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что единственный опасный очаг пожара в Рязани полностью контролируется и будет потушен в течение суток. Он добавил, что начался вывод людей и техники с территории Рязанской области, потому что они уже не нужны в большом количестве.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рослесхоз Рязанская область Ивановская область
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