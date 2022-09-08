Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы, сообщила в четверг пресс-служба Рослесхоза.

"Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы. Начался вывод сил и средств на постоянное место дислокации", - говорится в сообщении федерального агентства.

С 17 августа от жителей Москвы стали поступать жалобы на запах гари и смог. По сообщению МЧС, их причиной стали лесные пожары в Рязанской области. С 22 августа в Рязанской области установлен режим ЧС.

31 августа вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что единственный опасный очаг пожара в Рязани полностью контролируется и будет потушен в течение суток. Он добавил, что начался вывод людей и техники с территории Рязанской области, потому что они уже не нужны в большом количестве.