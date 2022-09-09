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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Памфилова исключила возможность голосования "на пеньках" в ходе нынешних выборов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Голосование на придомовых территориях в рамках выборов различного уровня, которые проходят с 9 по 11 сентября, не применяется; сообщения об этом в некоторых СМИ не соответствуют действительности, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Мы сочли целесообразным, так же, как и во время прошлой федеральной кампании, ее (форму голосования на придомовых территориях) не применять и не рекомендовали. Все наши коллеги в регионах четко придерживаются нашей рекомендации, используют только одну дополнительную форму голосования (...). Информация, которая появилась в ряде СМИ, она недостоверна. Перепутали (другой дополнительный) вид голосования с голосованием на придомовых территориях. Никакого голосования на придомовых территориях, так называемого голосования на пеньках, на этих выборах не применяется", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в пятницу.

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Председатель комиссии напомнила, что основные формы голосования, предусмотренные в законе, - это голосование на избирательных участках и голосование на дому для людей с ограниченными физическими возможностями. Из-за пандемии COVID-19 были предложены и внесены в закон еще две дополнительные формы голосования. Одна из них - голосование на придомовых территориях.

По словам главы ЦИК, регионы РФ используют только одну дополнительную форму голосования - голосование группы избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, транспортное сообщение с которыми затруднено. "Эта одна форма голосования будет применяться в 21 субъекте РФ из 82, на территории 1 136 избирательных участков в 3 031 населенном пункте", - сообщила Памфилова.

При этом численность избирателей в населенных пунктах, на территории которых будет применяться эта дополнительная форма голосования, - 170 054 человека.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать более 44 млн избирателей. Будет проведено более 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней.

Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Элла Памфилова ЦИК РФ
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