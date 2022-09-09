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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Свыше 23 тыс. человек досрочно проголосовали на выборах

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Более 23 тыс. избирателей досрочно проголосовали в труднодоступных местностях и на судах, которые будут находиться в плавании в период голосования, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях - 17 871 избиратель. На судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, - 5 785 избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.

Досрочное голосование также проводилось на территории 40 субъектов, где выборы пройдут в течение одного дня, на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров (столиц) субъектов и на выборах в органы местного самоуправления.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать более 44 млн избирателей. Будет проведено более 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней.

Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

ЦИК Центризбирком Элла Памфилова
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