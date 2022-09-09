Почти 163 тыс. наблюдателей будут следить за ходом выборов 9-11 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что наблюдение за ходом голосования с 9 по 11 сентября будут осуществлять почти 163 тыс. человек от политических партий, общественных объединений и Общественной палаты.

"Всего включены в списки наблюдателей на сей момент 162 898 человек, в том числе у нас 63 597 - это партии и общественные объединения, кандидаты назначили 47 755 наблюдателей, региональные Общественные палаты - 51 546", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в пятницу.

Она добавила, что правом выдвинуть наблюдателей воспользовались 16 политических партий из 22 участвующих в выборах. По ее словам, лидерами по числу назначенных наблюдателей стали парламентские партии. "Единая Россия", которая назначила свыше 30 тыс. наблюдателей, КПРФ - 12 737, "Справедливая Россия - За правду" - 7 837, ЛДПР - 6 128, "Новые люди" - 4 899", - уточнила глава ЦИК.

Она также призвала участников выборов не смешивать функции доверенных лиц и наблюдателей. "Доверенные лица назначаются для осуществления агитационной деятельности, (...) они не имеют полномочий наблюдать, не имеют права вмешиваться в деятельность комиссий в дни голосования. Полномочиями наблюдателя также не обладают представители по финансовым вопросам, у них другие функции", - уточнила Памфилова.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать более 44 млн избирателей. Будет проведено более 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней.

Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.