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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Суд продлил до ноября арест оппозиционера Яшина по делу о фейках об армии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу продлил срок ареста муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о деятельности ВС РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Яшину меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 ноября", - сказала пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Яшина меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера из-за эфира на YouTube-канале Яшина 7 апреля, где он рассказывал о случившемся в украинском населенном пункте Буча. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Яшин вину не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным. Он был арестован по данному делу 13 июля.

22 июля Минюст РФ внес Яшина в реестр физических лиц-иностранных агентов.

Илья Яшин Москва ВС РФ Басманный суд
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