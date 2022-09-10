Памфилова заявила, что DDOS-атак на системы ЦИК РФ с начала голосования не зафиксировано

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила об отсутствии DDOS-атак на ресурсы ЦИК со старта голосования на выборах и отметила, что системы работают штатно.

"За период с начала голосования до 8 утра 10 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК было зафиксировано и заблокировано 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, DDOS-атак за прошедшие сутки не зафиксировано", - сказала она на заседании ЦИК РФ в субботу.

Всего же, по словам Памфиловой, за период с 1 июня до 8 утра 10 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано 29 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DDOS-атаки.

Говоря о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), глава ЦИК сообщила, что "в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений в системе ДЭГ из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности".

При этом она подчеркнула, что новая инфраструктура на базе защиты системы ДЭГ, на базе российского сетевого оборудования "работает стабильно, выдерживает высокую нагрузку, аномалий в работе оборудования нет".

Глава ЦИК также сообщила, что примерно треть подозрительного сетевого трафика "отфильтровывалась еще на подходе, на магистральных каналах связи по географическому признаку".

"Примерно с 13:00 до 16:00 велось активное сканирование системы и проводились попытки DDOS-атак на прикладном уровне из Прибалтики (...) Системы защиты отработали штатно", - рассказала Памфилова.

По ее словам, были зафиксированы и попытки массового подбора паролей учетных записей Единой системы, они также завершились неудачей.