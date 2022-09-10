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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Памфилова заявила, что DDOS-атак на системы ЦИК РФ с начала голосования не зафиксировано

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила об отсутствии DDOS-атак на ресурсы ЦИК со старта голосования на выборах и отметила, что системы работают штатно.

"За период с начала голосования до 8 утра 10 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК было зафиксировано и заблокировано 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, DDOS-атак за прошедшие сутки не зафиксировано", - сказала она на заседании ЦИК РФ в субботу.

Всего же, по словам Памфиловой, за период с 1 июня до 8 утра 10 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано 29 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DDOS-атаки.

Говоря о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), глава ЦИК сообщила, что "в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений в системе ДЭГ из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности".

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При этом она подчеркнула, что новая инфраструктура на базе защиты системы ДЭГ, на базе российского сетевого оборудования "работает стабильно, выдерживает высокую нагрузку, аномалий в работе оборудования нет".

Глава ЦИК также сообщила, что примерно треть подозрительного сетевого трафика "отфильтровывалась еще на подходе, на магистральных каналах связи по географическому признаку".

"Примерно с 13:00 до 16:00 велось активное сканирование системы и проводились попытки DDOS-атак на прикладном уровне из Прибалтики (...) Системы защиты отработали штатно", - рассказала Памфилова.

По ее словам, были зафиксированы и попытки массового подбора паролей учетных записей Единой системы, они также завершились неудачей.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать более 44 млн избирателей. Будет проведено более 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней.

Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

За ходом выборов будут следить почти 163 тыс. наблюдателей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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