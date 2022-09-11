Глава СПЧ сообщил, что серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов различного уровня 9-11 сентября, не зафиксировано, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Несколько мелких нарушений (зафиксировано), это то, что мы знаем от "Независимого общественного мониторинга". Мелкие нарушения, которые никак не могут повлиять не исход. Ничего даже намекающего на скандал пока не наблюдается", - сказал он.

По его словам, выборы различного уровня в 82 субъектах России проходят спокойно, явка избирателей в регионах "приличная".

"В огромной степени этот спокойный ход голосования определяется той работой, которую упорно ведет ЦИК на протяжении многих лет (...). Видим, что эти выборы проходят очень спокойно. В целом, все идет очень хорошо", - сказал Фадеев журналистам.

Также глава СПЧ отметил, что явка избирателей в ходе текущей кампании "приличная, в некоторых регионах - очень хорошая". К примеру, по его словам, в Тамбовской области на выборах губернатора уже 10 сентября явка избирателей была 44%.

Ранее в воскресенье глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком за прошедшие два дня голосования получил более 3 тыс. звонков и обращений, из которых только 93 содержали информацию о предполагаемых нарушениях. Как она отметила, избирательная кампания "продолжает идти спокойно, достойно, но конкурентно и оживленно".

Памфилова также рекомендовала руководителям региональных избирательных комиссий тех субъектов РФ, где проходят выборы высших должностных лиц и выборов депутатов Заксобрания, не подводить итоги раньше 14 сентября, чтобы успеть рассмотреть все жалобы.