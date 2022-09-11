93 обращения о возможных нарушениях на выборах поступило в ЦИК РФ за два дня

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком за прошедшие два дня голосования получил более трех тысяч звонков и обращений, из которых более 90 содержали информацию о предполагаемых нарушениях, сообщила глава комиссии Элла Памфилова в воскресенье.

"За два дня голосования 9 и 10 сентября к нам поступило 3 тыс. 246 звонков. По всем из них гражданам была предоставлена интересующая их информация (...) Только 93 в общей сложности, что составляет 8,6 % от всех принятых сообщений, содержали признаки возможных недостатков или возможных нарушений, либо вообще какие-то претензии к самой избирательной системе или к ходу голосования", - сказала она в информационном центре ЦИК.

По ее словам, эти сообщения поступили от 10 регионов из 82-х, где проходят выборы разного уровня. "В 72 оставшихся регионах, где проходит выборы, таких сообщений вообще не поступало. Мы их все внимательно проверим", - заявила глава ЦИК.

Как отметила Памфилова, избирательная кампания "продолжает идти спокойно, достойно, но конкурентно и оживленно".

Она рассказала, что все принятые по телефонным каналам связи в первые два дня голосования сообщения можно разделить на три вида. "Информация о недостатках и возможных нарушениях - 93, запрос на получение информации - 941 (87,2%), сообщения не по теме или бессодержательные - 44 (4,2%)", - уточнила глава комиссии.

По ее данным, также в ЦИК по различным вопросам поступило 410 письменных обращений. "Из них по вопросам подготовки и проведения избирательных кампаний 327. Большая часть обращений из Москвы - 181, Приморский край - 25 обращений, Кировская область - 21, Краснодарский край 18, Курская область 11. А из 50 регионов письменных обращений, связанных с проходящими выборами, не поступило вообще", - отметила Памфилова.

Она сообщила, что в основном в поступающих в ЦИК письмах по-прежнему просят объяснения избирательного законодательства и процедур.

Как добавила глава Центризбиркома, "также в ЦИК стали поступать обращения избирателей, находящихся в отъезде в других регионах, желающих принять участие в голосовании, даже если выборы по месту их жительства не проводится".

"Разъяснений попросили 124 человека по поводу дистанционного электронного голосования. Из 410 обращений информация о предполагаемых нарушений содержится в 170. Что в них? Претензия к информационному обеспечению выборов - 68 обращений, претензии к деятельности избирательных комиссий - 58, ненадлежащее хранение избирательных документов - 12", - рассказала Памфилова.

Она добавила, что есть и единичные заявления о принуждении к участию в голосовании - таких семь обращений.

Как отметила глава ЦИК, все обращения тщательно и всесторонне рассматриваются. "Делаем очень оперативно - подключены избиркомы, мы в том числе направляем материалы в правоохранительные органы", - сказала Памфилова.