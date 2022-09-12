Врио глав Саратовской и Кировской областей лидируют на губернаторских выборах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На выборах главы Саратовской области побеждает действующий врио губернатора Роман Бусаргин (кандидат от "Единой России") с 74,02% голосов по итогам обработки 57% протоколов, сообщили "Интерфаксу" в облизбиркоме.

На втором месте - кандидат от КПРФ - Ольга Алимова (14,01%), на третьем - кандидат от "Справедливой России - За правду" Артем Чеботарев (4,88%).

Кандидат от ЛДПР Дмитрий Пьяных набирает 4,01%, Александр Ванцов от партии "Родина"- 1,93%,

Явка составила 54%, что аналогично губернаторским выборам 2017 года (54,8%).

В октябре 2018 года Бусаргин был назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области, 21 октября 2020 года - на должность вице-губернатора - председателя правительства Саратовской области. 10 мая этого года после отставки губернатора Валерия Радаева Владимир Путин назначил Бусаргина врио главы региона.

На выборах губернатора Кировской области по результатам обработки 93,74% бюллетеней лидирует врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия") с 72,29% голосов, следует из материалов ЦИК РФ.

За депутатов кировского Заксобрания Сергея Мамаева (КПРФ) и Владимира Понарьева (ЛДПР) отдано соответственно 13,32% и 5,95% голосов.

На четвертом месте - коммерческий директор ООО "Резерв" Федор Лугинин ("Родина") с 4,6% голосов.

У депутата Тульской облдумы Юрия Моисеева ("Коммунисты России") - 1,53%.

10 мая президент РФ принял отставку губернатора Кировской области Игоря Васильева на основании его заявления.

Врио главы Кировской области был назначен Александр Соколов. Ранее он занимал должность начальника департамента в управлении президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.