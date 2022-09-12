Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области после обработки 87% протоколов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На выборах главы Саратовской области побеждает действующий врио губернатора Роман Бусаргин с более 72% голосов по итогам обработки 87,64% протоколов, следует из материалов ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, кандидат от "Единой России" Бусаргин набирает 72,8% голосов.

На втором месте - кандидат от КПРФ Ольга Алимова (14,29%), на третьем - кандидат от "Справедливой России - За правду" Артем Чеботарев (5,51%).

Кандидат от ЛДПР Дмитрий Пьяных набирает 4,33%, Александр Ванцов от партии "Родина"- 2,04%.

Явка составила 54%, что аналогично губернаторским выборам 2017 года (54,8%).

Тогда победил представитель "Единой России" Валерий Радаев, за которого проголосовало 74,6% избирателей.

Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области.

С 2005 года работал в муниципальных органах власти региона.

В октябре 2018 года назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области, 21 октября 2020 года - на должность вице-губернатора - председателя правительства Саратовской области. 10 мая этого года после отставки губернатора Валерия Радаева Владимир Путин назначил Бусаргина врио главы региона.

Бусаргин женат, воспитывает двоих детей.