Врио губернатора Саратовской области Бусаргин лидирует на выборах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На выборах главы Саратовской области лидирует действующий врио губернатора Роман Бусаргин с более 76% голосов по итогам обработки первых 0,11% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, кандидат от "Единой России" Бусаргин набирает 76,44% голосов.

На втором месте - кандидат от КПРФ - Ольга Алимова (13,7%), на третьем - кандидат от "Справедливой России - За правду" Артем Чеботарев (4,31%).