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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Зайцев лидирует на выборах главы Марий Эл после обработки 97,61% бюллетеней

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл, самовыдвиженец Юрий Зайцев по результатам обработки 97,61 % протоколов набирает 82,29 % голосов избирателей на выборах главы республики, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте депутат Госсобрания Марий Эл Антон Мирбадалев (ЛДПР) с 7,92 %. На третьем месте - советник председателя реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Наталия Глущенко с 5,85 %.

Председатель кооперативного участка "Йошкар-Ола-1" Валентина Злобина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") набирает 2,29 %.

В ЦИК Марий Эл "Интерфаксу" уточнили, что явка избирателей составила 31,99 %.

По данным собеседника агентства, в единый день голосования в ЦИК Марий Эл на выборах главы республики поступило девять жалоб: одна на агитацию кандидата и восемь - на действия избирательных комиссий. Все жалобы поступили от одного заявителя.

Одна из жалоб касалась нарушения графика работы ТИК, она была признана обоснованной, отметили в ЦИК республики.

"Нарушений общественного порядка и безопасности в ходе выборов в республике Марий Эл допущено не было", - добавил представитель регионального ЦИК.

10 мая глава Марий Эл Александр Евстифеев попросил президента РФ об отставке в связи с истечением срока полномочий. Владимир Путин принял отставку Евстифеева, врио главы региона был назначен Юрий Зайцев.

На прошлых выборах руководителя Марий Эл, прошедших 10 сентября 2017 года, победил врио главы региона Александр Евстифеев ("Единая Россия"), набравший 88,27 % голосов избирателей. Явка избирателей составила 43,62 %.

Марий Эл Юрий Зайцев
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