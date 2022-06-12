Врио главы Марий Эл будет баллотироваться на сентябрьские выборы как самовыдвиженец

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев представил в республиканский ЦИК документы в порядке самовыдвижения на выборах в сентябре, сообщает в воскресенье пресс-служба избиркома.

"Рабочая группа ЦИК Марий Эл приняла представленные кандидатом документы, выдала справку-подтверждение об их принятии, а также проинформировала кандидата о необходимости сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избирателей в свою поддержку, и представлении документов для регистрации в период с 22 по 27 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с законодательством кандидат на должность главы Республики Марий Эл, выдвинутый в порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований, обязан собрать в свою поддержку подписи избирателей в количестве 1% от числа жителей республики, то есть 5 320 подписей.

10 мая глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил в своем телеграм-канале, что попросил президента РФ об отставке "в связи с истечением срока полномочий".

Владимир Путин принял отставку Евстифеева, врио главы региона был назначен Зайцев.

30 мая Госсобрание Марий Эл приняло поправки, позволяющие самовыдвиженцам участвовать в выборах главы республики.