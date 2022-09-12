Врио главы Марий Эл Зайцев выиграл губернаторские выборы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Марий Эл по итогам обработки 100% протоколов выборы главы региона выиграл временно исполняющий обязанности главы республики Юрий Зайцев. Как следует из данных Центризбиркома, он набрал 82,44 % голосов.

На выборы Зайцев пошел как самовыдвиженец.

На втором месте оказался депутат Госсобрания Марий Эл Антон Мирбадалев (ЛДПР) с 7,9%. На третьем месте - советник председателя регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Наталия Глущенко с 5,76%. Председатель кооперативного участка "Йошкар-Ола-1" Валентина Злобина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") набрала 2,28%.

В ЦИК Марий Эл "Интерфаксу" уточнили, что явка избирателей составила 31,99%. В комиссию было подано девять жалоб: одна на агитацию кандидата и восемь - на действия избирательных комиссий. Все жалобы поступили от одного заявителя. Жалоба на нарушение графика работы ТИК была признана обоснованной, отметили в ЦИК республики.

"Нарушений общественного порядка и безопасности в ходе выборов в республике Марий Эл допущено не было", - добавил представитель комиссии.

Прежний глава Марий Эл Александр Евстифеев 10 мая подал в отставку в связи с истечением срока полномочий. Президент Владимир Путин назначил врио главы региона Юрия Зайцева, бывшего гендиректора ПАО "МРСК Северного Кавказа" и бывшего главу правительства Калмыкии.

В сентябре 2017 года, на прошлых губернаторских выборах в Марий Эл врио главы региона Евстифеев ("Единая Россия") набрал 88,27% голосов при явке 43,62 %.