Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Врио главы Марий Эл Зайцев выиграл губернаторские выборы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Марий Эл по итогам обработки 100% протоколов выборы главы региона выиграл временно исполняющий обязанности главы республики Юрий Зайцев. Как следует из данных Центризбиркома, он набрал 82,44 % голосов.

На выборы Зайцев пошел как самовыдвиженец.

На втором месте оказался депутат Госсобрания Марий Эл Антон Мирбадалев (ЛДПР) с 7,9%. На третьем месте - советник председателя регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Наталия Глущенко с 5,76%. Председатель кооперативного участка "Йошкар-Ола-1" Валентина Злобина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") набрала 2,28%.

В ЦИК Марий Эл "Интерфаксу" уточнили, что явка избирателей составила 31,99%. В комиссию было подано девять жалоб: одна на агитацию кандидата и восемь - на действия избирательных комиссий. Все жалобы поступили от одного заявителя. Жалоба на нарушение графика работы ТИК была признана обоснованной, отметили в ЦИК республики.

"Нарушений общественного порядка и безопасности в ходе выборов в республике Марий Эл допущено не было", - добавил представитель комиссии.

Прежний глава Марий Эл Александр Евстифеев 10 мая подал в отставку в связи с истечением срока полномочий. Президент Владимир Путин назначил врио главы региона Юрия Зайцева, бывшего гендиректора ПАО "МРСК Северного Кавказа" и бывшего главу правительства Калмыкии.

В сентябре 2017 года, на прошлых губернаторских выборах в Марий Эл врио главы региона Евстифеев ("Единая Россия") набрал 88,27% голосов при явке 43,62 %.

Марий Эл Юрий Зайцев Центризбирком Александр Евстифеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Три человека погибли во время тайфуна "Хиннамнор" в Приморском крае

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов или врио. Обобщение

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Что произошло за день: воскресенье, 11 сентября

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });